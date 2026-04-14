فرنسا وبريطانيا تعدّان لمحادثات بشأن إنشاء بعثة متعددة الجنسيات لضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز

باريس-سانا

أعلنت فرنسا وبريطانيا أنهما تعدّان لمباحثات هذا الأسبوع لبحث إنشاء بعثة متعددة الجنسيات للمساعدة في إعادة حركة الملاحة إلى مضيق هرمز.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله أمس الإثنين عبر منصة إكس: “في الأيام المقبلة، سننظم، مع المملكة المتحدة، مؤتمراً تشارك فيه الدول المستعدة للمساهمة معنا في بعثة متعددة الجنسيات ذات طابع سلمي، تهدف إلى إعادة حرية الملاحة في المضيق”.

وأوضح أن البعثة ستكون “دفاعية بحتة”، وجاهزة للانتشار “بمجرد أن تسمح الظروف بذلك”.

من جهته، أوضح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده جمعت أكثر من 40 دولة تشترك في هدف استعادة حرية الملاحة، وأن القمة ستبحث سبل حماية السفن “عندما ينتهي النزاع”.

وأغلقت إيران عملياً المضيق الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، منذ بدء الحرب بينها من جهة وبين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى في الـ 28 من شباط الماضي.

فيما أعلنت الولايات المتحدة أمس الإثنين، عن فرض حصار على الموانئ الإيرانية بعد فشل مباحثات بين البلدين في إسلام أباد، ضمن مسعى للتوصل الى تسوية تنهي الحرب.

ورفضت بريطانيا المشاركة في محاصرة المضيق، فيما طالبت نحو 40 دولة شاركت في اجتماع قادته بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري، ودون شروط.