وزارة المالية تصدر نتائج امتحان نيل شهادة المحاسب القانوني لعام 2026‏

2L6A3268 وزارة المالية تصدر نتائج امتحان نيل شهادة المحاسب القانوني لعام 2026‏

دمشق-سانا

أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، نتائج امتحان نيل شهادة المحاسب القانوني لعام 2026.‏

وبينت الوزارة في منشور عبر قناتها على تلغرام، أن عدد المقبولين للتقدم إلى الامتحان بلغ 1503 ‏أشخاص، فيما بلغ عدد الحاضرين 869 متقدماً، وبلغت نسبة النجاح 33.60 بالمئة.‏

ودعت الوزارة المتقدمين إلى الاطلاع على النتائج عبر الرابط.

واعتمد مجلس المحاسبة والتدقيق، خلال اجتماعه الثالث لعام 2026، الذي ترأسه وزير المالية ‏محمد يسر برنية، في وقت سابق اليوم، نتائج امتحان شهادة المحاسب القانوني بنسبة نجاح بلغت ‌‏33.6%، ورفع قوائم الناجحين للتوقيع النهائي أصولاً، وذلك بعد أن تم الانتهاء من عملية التصحيح ‏والتدقيق والرصد.‏

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