وزارة المالية تصدر نتائج امتحان نيل شهادة المحاسب القانوني لعام 2026‏

دمشق-سانا
أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، نتائج امتحان نيل شهادة المحاسب القانوني لعام 2026.
وبينت الوزارة في منشور عبر قناتها على تلغرام، أن عدد المقبولين للتقدم إلى الامتحان بلغ 1503 أشخاص، فيما بلغ عدد الحاضرين 869 متقدماً، وبلغت نسبة النجاح 33.60 بالمئة.
ودعت الوزارة المتقدمين إلى الاطلاع على النتائج عبر الرابط.
واعتمد مجلس المحاسبة والتدقيق، خلال اجتماعه الثالث لعام 2026، الذي ترأسه وزير المالية محمد يسر برنية، في وقت سابق اليوم، نتائج امتحان شهادة المحاسب القانوني بنسبة نجاح بلغت 33.6%، ورفع قوائم الناجحين للتوقيع النهائي أصولاً، وذلك بعد أن تم الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق والرصد.