تأهيل مجبل البصة الحراري في اللاذقية لوضعه في الخدمة خلال شهر



اللاذقية-سانا



باشرت مديرية الخدمات الفنية في محافظة اللاذقية أعمال إعادة تأهيل مجبل ‏البصة الحراري للإسفلت وصيانته، ضمن خطتها الرامية إلى رفع كفاءة أعمالها في تنفيذ ‏المشاريع، وتعزيز الإمكانات الفنية اللازمة لذلك.‏



وأوضح رئيس شعبة المجابل في المديرية صادق حبيب، في تصريح لـ سانا اليوم ‏الثلاثاء، أن أعمال الصيانة تنفذ مع أحد المتعهدين، بموجب عقد مدته ثلاثون يوماً، على ‏أن يُوضع المجبل في الخدمة، ويستأنف الإنتاج مع نهاية مدة العقد، الأمر الذي يعزز القدرة على تنفيذ أعمال تأهيل الطرق، وتحسين الواقع الخدمي.‏



وبيّن حبيب أن أعمال تأهيل المجبل الذي توقف عن العمل نهاية العام الماضي، تشمل كامل التجهيزات، بما يسهم في زيادة الإنتاج واختصار الوقت، مقدراً أن الطاقة الإنتاجية من المجبول الزفتي ستبلغ‏ نحو 600 إلى 700 طن يومياً.



وكان رئيس دائرة تنفيذ الأبنية في مديرية الخدمات الفنية في محافظة اللاذقية،‏ جميل علي، أوضح الشهر الماضي، أن ورشات المديرية تعمل على ‏تنفيذ 44 مشروعاً مدرسياً موزعةً على مساحة ‏المحافظة، وتشمل إنشاءات جديدة وأعمال صيانة ‏شاملة، إضافةً إلى مجموعة من المدارس التي يجري ‏إعداد دراساتها النهائية، وتتضمّن أيضاً مشاريع ‏إنشاء وتأهيل وصيانة‎.‎