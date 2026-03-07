الإمارات وقطر تؤكدان ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على المنطقة وتغليب لغة الحوار

news 110222 emirates.qatar 750x375 1 الإمارات وقطر تؤكدان ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على المنطقة وتغليب لغة الحوار

أبو ظبي-سانا

أكدت الإمارات العربية المتحدة وقطر ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تصون أمن واستقرار البلدين، والوقف الفوري للتصعيد والاعتداءات الإيرانية، وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، منعاً لمزيد من التدهور في الأمن الإقليمي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أدانا بشدة، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم السبت، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي البلدين وعدداً من الدول الشقيقة.

وشدد الجانبان على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً سافراً لسيادة الدول والقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، داعين إلى تغليب لغة العقل والدبلوماسية لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.

وتتعرض عدد من الدول العربية بينها الإمارات وقطر لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، منذ السبت الماضي موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

