فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا المستوردة للموسم الزراعي 2026-2027

دمشق-سانا



أعلنت المؤسسة العامة لإكثار البذار عن فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا الأجنبية المستوردة من مرتبة إيليت للعروتين الربيعية والصيفية للموسم الزراعي 2026-2027.



وأوضحت وزارة الزراعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاكتتاب يتم بموجب الترخيص الزراعي، أو الهوية الشخصية بكمية /2/ طن لكل طلب كحد أعلى.



وبينت أن مقدار العربون 250 دولاراً للطن الواحد، مشيرة إلى أن الاكتتاب على الأصناف يتم وفق رغبة المزارع واختياره، داعيةً المزارعين إلى الإسراع لمراجعة فروع المؤسسة للاكتتاب على الأصناف التي يرغبون بها.



وتتميز بذار البطاطا الأجنبية المستوردة من مرتبة إيليت بنقائها الوراثي العالي، وخلوها من الأمراض والفيروسات، وقدرتها الفائقة على التكيف مع التغيرات المناخية، ما يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية.