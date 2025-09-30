ارتقاء 42 فلسطينياً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 42 فلسطينياً وأُصيب آخرون خلال الـ 24 الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن 42 فلسطينياً ارتقوا وأصيب 190 آخرون خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء قصف طيران الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مشيرة إلى أن 5 منهم ارتقوا وأصيب 56 أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 عن ارتقاء أكثر من 65 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 167 ألفاً فضلاً عن دمار كبير في البنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.