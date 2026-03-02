الأردن يغلق أجواءه أمام حركة الطائرات بشكل جزئي

عمان-سانا

أعلن الأردن اليوم الإثنين، إغلاق الأجواء جزئياً أمام حركة الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة حتى إشعار آخر، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، وتقييماً للمخاطر وفقاً للمعايير الدولية.

ونقلت “قناة المملكة” عن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني ضيف الله الفرجات قوله: إن “الإجراء سيُطبق بشكل يومي، حيث يبدأ الإغلاق من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة التاسعة صباحاً من اليوم التالي، وسيبقى العمل بهذا القرار سارياً اعتباراً من الليلة وحتى إشعارٍ آخر، وذلك ضماناً لسلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية”.

ودعت الهيئة جميع المسافرين إلى ضرورة القيام بالتواصل المباشر مع شركات الطيران المعنية، للتأكد من مواعيد رحلاتهم، ومتابعة أي تعديلات قد تطرأ عليها.

كما أعلنت سوريا وكل من الكويت والإمارات والبحرين والأردن، إغلاق مجالها الجوي جزئياً، جراء التصعيد في المنطقة.