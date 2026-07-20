المفوضية الأوروبية تؤكد لرئيس وزراء أوكرانيا الجديد دعم الاتحاد الكامل لبلاده

بروكسل-سانا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأوكراني الجديد سيرغي كوريتسكي دعم الاتحاد الكامل لبلاده.

وقالت فون دير لاين في تدوينة على منصة إكس اليوم الإثنين: “يمكنكم الاعتماد على دعمنا الكامل، بما في ذلك جهودكم لتحسين إدارة قطاع الطاقة”.

وأضافت: “سنواصل العمل معاً بشكل وثيق على الإصلاحات التي تدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي” مشيرةً إلى “الاتفاقية الجديدة بشأن الإنتاج المشترك للطائرات المسيّرة”.

وكان البرلمان الأوكراني وافق الخميس الماضي على ترشيح الرئيس فولوديمير ‏زيلينسكي لسيرغي كوريتسكي لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد، خلفاً ليوليا ‏سفيريدينكو التي شغلت المنصب لأقل من عام.‏

والأربعاء الماضي أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية إطلاق “شراكة صناعية دفاعية” بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

كما بدأ الاتحاد الثلاثاء الماضي خطوة جديدة في مفاوضات انضمام ‏أوكرانيا إليه، وذلك في إطار مساعي كييف لتسريع عملية العضوية التي لا ‏تزال تواجه مراحل تفاوضية طويلة.‏