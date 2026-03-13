القوات البحرينية تعترض 121 صاروخاً و193 مسيرة إيرانية منذ بدء الاعتداءات

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 121 صاروخاً باليستياً و193 طائرة مسيرة، أطلقتها إيران على أراضي المملكة منذ بداية العدوان الإيراني عليها.

وقالت القيادة في بيان: إن هذه الهجمات الآثمة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المناطق المدنية والممتلكات الخاصة يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول عربية عدة بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، ويأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.