مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين

photo 2026 07 21 16 13 09 مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين

إسطنبول-سانا

بحث القنصل السوري في إسطنبول خالد الهنداوي مع ممثلة وزارة الخارجية التركية عائشة سوزان أوسلوير، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك خلال زيارة تعارفية اليوم الثلاثاء.

وأفادت القنصلية السورية في إسطنبول في تدوينة عبر حسابها في منصة “إكس” بأن الهنداوي وأوسلوير أكدا خلال لقائهما أهمية مواصلة التعاون والتنسيق، بما يسهم في دعم استقرار سوريا وازدهارها.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استمرار التنسيق بين البعثات ‏الدبلوماسية والقنصلية السورية ونظيراتها في الدول ‏الصديقة، بهدف تطوير آليات العمل القنصلي، وتيسير ‏الخدمات المقدمة للمواطنين السوريين المقيمين في ‏الخارج‎.‎

إدلب.. توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة حرة مع شركة تركية
الشيباني من موسكو: نتطلع لعلاقات متوازنة… لافروف: نؤكد دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها
وزير الإعلام يبحث مع أونماخت سبل تعزيز التواصل الإعلامي بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي
الرئيس الشرع في اجتماع إقليمي–أوروبي: التصعيد الراهن تهديد وجودي للمنطقة بأسرها
قائد القوى الجوية العميد عاصم هواري يلتقي رئيس أركان الجيش التركي على هامش معرض “IDEF 2025” بتركيا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك