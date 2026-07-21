مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين

إسطنبول-سانا

بحث القنصل السوري في إسطنبول خالد الهنداوي مع ممثلة وزارة الخارجية التركية عائشة سوزان أوسلوير، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك خلال زيارة تعارفية اليوم الثلاثاء.

وأفادت القنصلية السورية في إسطنبول في تدوينة عبر حسابها في منصة “إكس” بأن الهنداوي وأوسلوير أكدا خلال لقائهما أهمية مواصلة التعاون والتنسيق، بما يسهم في دعم استقرار سوريا وازدهارها.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استمرار التنسيق بين البعثات ‏الدبلوماسية والقنصلية السورية ونظيراتها في الدول ‏الصديقة، بهدف تطوير آليات العمل القنصلي، وتيسير ‏الخدمات المقدمة للمواطنين السوريين المقيمين في ‏الخارج‎.‎