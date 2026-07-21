وزيرا الداخلية السوري والبحريني يبحثان تعزيز التعاون الأمني

دمشق-سانا
بحث وزير الداخلية أنس خطاب مع نظيره البحريني الفريق أول ركن راشد بن عبد الله آل خليفة والوفد المرافق، خلال لقائهما في دمشق اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
وتناول الجانبان عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وناقشا سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم ركائز الأمن والاستقرار.
حضر اللقاء من الجانب السوري معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.