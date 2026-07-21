وزيرا الداخلية السوري والبحريني يبحثان تعزيز التعاون الأمني

photo 1 2026 07 21 16 15 42 وزيرا الداخلية السوري والبحريني يبحثان تعزيز التعاون الأمني

دمشق-سانا‏

بحث وزير الداخلية أنس خطاب مع نظيره البحريني الفريق أول ركن راشد بن عبد الله آل خليفة ‏والوفد المرافق، خلال لقائهما في دمشق اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. ‏

وتناول الجانبان عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وناقشا سبل تعزيز التعاون ‏والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم ركائز ‏الأمن والاستقرار.‏

حضر اللقاء من الجانب السوري معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت، وعدد ‏من مديري الإدارات بالوزارة.‏

photo 5 2026 07 21 16 15 42 وزيرا الداخلية السوري والبحريني يبحثان تعزيز التعاون الأمني
photo 3 2026 07 21 16 15 42 وزيرا الداخلية السوري والبحريني يبحثان تعزيز التعاون الأمني
photo 4 2026 07 21 16 15 42 وزيرا الداخلية السوري والبحريني يبحثان تعزيز التعاون الأمني
photo 2 2026 07 21 16 15 42 وزيرا الداخلية السوري والبحريني يبحثان تعزيز التعاون الأمني
photo 6 2026 07 21 16 15 42 وزيرا الداخلية السوري والبحريني يبحثان تعزيز التعاون الأمني
photo 7 2026 07 21 16 15 42 وزيرا الداخلية السوري والبحريني يبحثان تعزيز التعاون الأمني
photo 8 2026 07 21 16 15 42 وزيرا الداخلية السوري والبحريني يبحثان تعزيز التعاون الأمني
photo 9 2026 07 21 16 15 42 وزيرا الداخلية السوري والبحريني يبحثان تعزيز التعاون الأمني
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