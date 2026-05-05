خبير في الأمن البحري: سفن ما تزال عالقة في مضيق هرمز رغم جهود تأمين العبور

لندن-سانا

أكد خبير في الأمن البحري أن العديد من السفن ما يزال عالقاً في مضيق هرمز رغم الجهود الحثيثة التي تبذل لتأمين العبور.

وقال كورماك ماكغاري مدير الأمن البحري في شركة الاستشارات “كنترول ريسكس” في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية

“بي بي سي”: “سيتعين تنفيذ عملية بحرية وجوية شديدة التعقيد على نحو شبه متواصل لتوفير الحماية لقوافل السفن التي تعبر مضيق هرمز”.

وأضاف ماكغاري: “إن نحو 135 سفينة كانت تمر يومياً عبر مضيق هرمز قبل الحرب”، مشيراً إلى أن “مرافقة سفينتين تجاريتين فقط لا تمثل سوى جزء ضئيل جداً من النشاط المعتاد”.

ويشهد مضيق هرمز انهياراً غير مسبوق في حركة العبور مع تراجع السفن بأكثر من 95 % منذ بدء الحرب، ما يعيد تشكيل قواعد الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.