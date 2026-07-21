محافظ درعا يتفقد عمل مديرية النقل ويستمع لشكاوى المواطنين لتحسين الخدمات

DSC00386 محافظ درعا يتفقد عمل مديرية النقل ويستمع لشكاوى المواطنين لتحسين الخدمات

درعا-سانا‏

اطلع محافظ درعا أنور طه الزعبي، اليوم الثلاثاء، على واقع العمل في مديرية ‏النقل، ومستوى الخدمات المقدمة للمراجعين، واستمع إلى شكاوى المواطنين وملاحظاتهم حول ‏الصعوبات التي تواجههم.‏

DSC00461 محافظ درعا يتفقد عمل مديرية النقل ويستمع لشكاوى المواطنين لتحسين الخدمات

وتفقد المحافظ، برفقة عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل محمد فارس القطيفان، آلية إنجاز ‏المعاملات، مؤكداً ضرورة معالجة الثغرات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتسهيل الإجراءات ‏أمام المراجعين.‏

وأوضح القطيفان في تصريح لمراسلة سانا أن المحافظة ستتابع جميع الملاحظات التي جرى ‏تسجيلها خلال الجولة، وستعمل على وضع آلية واضحة لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها، ‏بهدف رفع كفاءة العمل، وتعزيز مستوى الخدمات.‏

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة محافظة درعا لتكثيف المتابعة الميدانية لعمل المديريات ‏والمؤسسات الخدمية، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ورصد احتياجاتهم، بما ينعكس ‏إيجاباً على تطوير الأداء الإداري، وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات.‏

DSC00400 1 محافظ درعا يتفقد عمل مديرية النقل ويستمع لشكاوى المواطنين لتحسين الخدمات
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