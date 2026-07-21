محافظ درعا يتفقد عمل مديرية النقل ويستمع لشكاوى المواطنين لتحسين الخدمات

درعا-سانا
اطلع محافظ درعا أنور طه الزعبي، اليوم الثلاثاء، على واقع العمل في مديرية النقل، ومستوى الخدمات المقدمة للمراجعين، واستمع إلى شكاوى المواطنين وملاحظاتهم حول الصعوبات التي تواجههم.
وتفقد المحافظ، برفقة عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل محمد فارس القطيفان، آلية إنجاز المعاملات، مؤكداً ضرورة معالجة الثغرات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتسهيل الإجراءات أمام المراجعين.
وأوضح القطيفان في تصريح لمراسلة سانا أن المحافظة ستتابع جميع الملاحظات التي جرى تسجيلها خلال الجولة، وستعمل على وضع آلية واضحة لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها، بهدف رفع كفاءة العمل، وتعزيز مستوى الخدمات.
وتأتي هذه الجولة ضمن خطة محافظة درعا لتكثيف المتابعة الميدانية لعمل المديريات والمؤسسات الخدمية، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ورصد احتياجاتهم، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الأداء الإداري، وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات.