إطلاق نار إسرائيلي على وحدات للجيش اللبناني بمحافظة النبطية

بيروت-سانا

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، تعرض وحداته لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تنفيذ عملية انتشار في بلدة زوطر الغربية بمحافظة النبطية جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان على منصة “إكس”: إنه أثناء تنفيذ الوحدات العسكرية عملية الانتشار في بلدة زوطر الغربية، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مقربة من هذه الوحدات.

وأكد الجيش أنّ هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية، التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.

وأبرم لبنان وإسرائيل في الـ26 من حزيران الماضي اتفاق إطار بعد 5 جولات تفاوضية، ينص خصوصاً على نزع سلاح ميليشيا “حزب الله”، وانسحاب إسرائيل تدريجياً من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين تجريبيتين.