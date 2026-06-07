التصعيد الإسرائيلي على لبنان يتواصل.. قتلى وجرحى في النبطية ‏والضاحية الجنوبية

بيروت-سانا‌‎ ‎

شهدت مناطق واسعة من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم ‏الأحد، تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً تمثل في عشرات الغارات الجوية ‏والاستهدافات المباشرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار ‏كبيرة بالممتلكات والبنى التحتية.‎

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وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بمقتل ستة أشخاص، وإصابة اثنين ‏آخرين، جراء الغارات التي استهدفت منطقة النبطية ومحيطها، كما قُتل شخص ‏من بلدة الدوير إثر استهدافه بطائرة مسيّرة على طريق عبا – الدوير، فيما ‏قُتل آخر في غارة مماثلة على طريق زفتا – النبطية، وثالث في بلدة ‏كفررمان‎.‎

كما أسفرت غارة نفذها طيران العدو الإسرائيلي على بلدة زبدين عن مقتل ‏شخص، في حين قُتل شخصان إثر استهداف طائرة مسيّرة سيارة إطفاء ‏تابعة لبلدية النبطية الفوقا‎.‎

وشن طيران العدو الإسرائيلي غارتين على أطراف بلدتي كفرتبنيت وزوطر ‏الشرقية، إضافة إلى غارة استهدفت بلدة كفررمان، وأدت إلى تدمير مبنى ‏سكني وتجاري. ‎

كما تعرضت بلدتا حبوش ودير الزهراني لسلسلة غارات عنيفة، بينما دمرت ‏غارة أخرى منزلاً في حي الغبرة ببلدة النميرية، ما أدى إلى إصابة مدنيين ‏اثنين‎.‎

وفي بلدة جرجوع، دمرت غارة جوية مبنى بالكامل، فيما استهدفت غارات ‏أخرى بلدات أنصار وشوكين وقاقعية الجسر ووادي زفتا، وتعرضت بلدة ‏حاريص لثلاث غارات متتالية، كذلك نفذت طائرات مسيّرة إسرائيلية غارات ‏على بلدتي جبشيت وكوثرية السياد ومحيط دار المعلمين في النبطية‎.‎

قتلى وجرحى في الضاحية الجنوبية

وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفرت غارة إسرائيلية استهدفت شقتين ‏سكنيتين في منطقة المريجة – تحويطة الغدير، عن مقتل شخصين، وإصابة ‌‏11 آخرين، وفق حصيلة أولية‎.‎

وأفادت تقارير باستهداف أطراف منطقة الريحان في قضاء جزين بقنابل ‏عنقودية، بينما شن طيران العدو الإسرائيلي غارات على بلدتي طيرفلسيه ‏ومعروب، كما استهدفت طائرات مسيّرة بلدة جويا في قضاء صور‎.‎

وتعرضت بلدة سحمر في البقاع الغربي لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف، ‏حيث سقطت ست قذائف على البلدة ومحيطها‎.‎

وفي وقت سابق اليوم،‏ قتل 3 أشخاص، وأصيب آخرون، جراء غارات ‌‏إسرائيلية على ‏جنوب لبنان‎.‎

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن الحصيلة التراكمية ‏للعدوان الإسرائيلي منذ الـ2 من آذار وحتى الـ7 من حزيران 2026 بلغت 3613 قتيلاً، ‏و11072 جريحاً‎.‎