التصعيد الإسرائيلي على لبنان يتواصل.. قتلى وجرحى في النبطية ‏والضاحية الجنوبية

بيروت-سانا
شهدت مناطق واسعة من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الأحد، تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً تمثل في عشرات الغارات الجوية والاستهدافات المباشرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات والبنى التحتية.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بمقتل ستة أشخاص، وإصابة اثنين آخرين، جراء الغارات التي استهدفت منطقة النبطية ومحيطها، كما قُتل شخص من بلدة الدوير إثر استهدافه بطائرة مسيّرة على طريق عبا – الدوير، فيما قُتل آخر في غارة مماثلة على طريق زفتا – النبطية، وثالث في بلدة كفررمان.
كما أسفرت غارة نفذها طيران العدو الإسرائيلي على بلدة زبدين عن مقتل شخص، في حين قُتل شخصان إثر استهداف طائرة مسيّرة سيارة إطفاء تابعة لبلدية النبطية الفوقا.
وشن طيران العدو الإسرائيلي غارتين على أطراف بلدتي كفرتبنيت وزوطر الشرقية، إضافة إلى غارة استهدفت بلدة كفررمان، وأدت إلى تدمير مبنى سكني وتجاري.
كما تعرضت بلدتا حبوش ودير الزهراني لسلسلة غارات عنيفة، بينما دمرت غارة أخرى منزلاً في حي الغبرة ببلدة النميرية، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين.
وفي بلدة جرجوع، دمرت غارة جوية مبنى بالكامل، فيما استهدفت غارات أخرى بلدات أنصار وشوكين وقاقعية الجسر ووادي زفتا، وتعرضت بلدة حاريص لثلاث غارات متتالية، كذلك نفذت طائرات مسيّرة إسرائيلية غارات على بلدتي جبشيت وكوثرية السياد ومحيط دار المعلمين في النبطية.
قتلى وجرحى في الضاحية الجنوبية
وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفرت غارة إسرائيلية استهدفت شقتين سكنيتين في منطقة المريجة – تحويطة الغدير، عن مقتل شخصين، وإصابة 11 آخرين، وفق حصيلة أولية.
وأفادت تقارير باستهداف أطراف منطقة الريحان في قضاء جزين بقنابل عنقودية، بينما شن طيران العدو الإسرائيلي غارات على بلدتي طيرفلسيه ومعروب، كما استهدفت طائرات مسيّرة بلدة جويا في قضاء صور.
وتعرضت بلدة سحمر في البقاع الغربي لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف، حيث سقطت ست قذائف على البلدة ومحيطها.
وفي وقت سابق اليوم، قتل 3 أشخاص، وأصيب آخرون، جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ الـ2 من آذار وحتى الـ7 من حزيران 2026 بلغت 3613 قتيلاً، و11072 جريحاً.