رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن

مكة المكرمة-سانا

أدانَت رابطة العالم الإسلامي اليوم الخميس مواصلة إيران اعتداءاتها على الكويت والبحرين والأردن، مؤكدة تضامنها معها لحفظ أمنها وسيادتها.

وجدّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان للأمانة العامة للرابطة نُشر على منصة إكس، التنديد بالاعتداءات الإيرانية المتكررة، مؤكداً أنها تنتهك القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وتمثل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وشدَّدَ على التضامن الكامل مع الكويت والبحرين والأردن، في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظُ أمنَها وسيادتَها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وواصلت إيران اعتداءاتها على دول المنطقة، إذ أعلنت البحرين والكويت والأردن، في وقت سابق اليوم، اعتراض هجمات إيرانية بواسطة منظومات الدفاع الجوي.