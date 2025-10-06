الصليب الأحمر الدولي: وقف إطلاق النار في غزة أمر حاسم لإنقاذ الأرواح

جنيف-سانا

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة أمر حاسم لإنقاذ الأرواح ووقف دوامة الموت والدمار، معربة عن استعدادها لتسهيل إدخال المساعدات إلى القطاع.

وقالت رئيسة اللجنة ميريانا سبولياريتش: “فرقنا مستعدة للعمل بصفتها وسيطاً إنسانياً محايداً للمساعدة في إعادة المعتقلين الفلسطينيين إلى عائلاتهم، كما أننا مستعدون لإدخال المساعدات إلى غزة وتوزيعها بأمان على المدنيين الذين تمسّ حاجتهم إليها”.

وأوضحت أن آلاف الفلسطينيين ما يزالون رهن الاحتجاز، وتنتظر عائلاتهم بفارغ الصبر إطلاق سراحهم، وتتوق إلى إغلاق جراحها بعودة الأحياء منهم سالمين، ودفن الموتى منهم دفناً لائقاً.

وأشارت سبولياريتش إلى أن معاناة الفلسطينيين في غزة لا تُوصف بسبب استمرار الأعمال العدائية بلا هوادة، وفرض قيود صارمة على إدخال المساعدات المنقذة للحياة، مؤكدة وجوب استئناف المساعدات الإنسانية وتوزيعها بأمان على من يحتاجون إليها.

وتدخل حرب الإبادة الشاملة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة غداً عامها الثالث، وقد أسفرت عن ارتقاء وإصابة أكثر من 235 ألف فلسطيني ودمار كبير في البنية التحتية، ولم تفلح جهود المجتمع الدولي حتى الآن في وقفها.