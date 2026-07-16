سوريا تؤكد رفض فرض التزامات إضافية بشأن أكسيد النتروز قبل إجراء دراسة شاملة

بانكوك-سانا

أكدت سوريا رفض فرض التزامات إضافية تتعلق بأكسيد النتروز (N₂O) قبل إجراء دراسة فنية ومؤسسية ومالية شاملة لآثارها المحتملة، بما يراعي ظروف الدول النامية واحتياجاتها.

وأوضح مدير التغيرات المناخية والتوعية البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أنس الرحمون، خلال مشاركته اليوم الخميس في الاجتماع الـ48 للفريق العامل مفتوح العضوية لبروتوكول مونتريال (OEWG48) في العاصمة التايلندية بانكوك، أن أي التزامات جديدة ينبغي أن تستند إلى تقييم متكامل لتداعياتها الاقتصادية والبيئية.

وأشار الرحمون إلى ضرورة مراعاة أوضاع الدول النامية، ولا سيما الدول التي يعتمد اقتصادها على الزراعة، لما قد يترتب على القيود الجديدة من انعكاسات على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

ودعا إلى التركيز على بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتحسين كفاءة استخدام النيتروجين، مع توفير الدعم الفني والمالي الكافي للدول النامية، بما يساعدها على تنفيذ أي التزامات مستقبلية.

وبين الرحمون أن سوريا ترحب بسحب المقترح المقدم من وفد ليسوتو، مؤكداً دعمها نهج الحوار والتوافق، وتأييدها مواقف السعودية والبحرين وقطر ولبنان حيال هذا الملف.

ويستمر الاجتماع الـ48 للفريق العامل المفتوح العضوية لبروتوكول مونتريال، الذي تستضيفه بانكوك في مركز الأمم المتحدة للمؤتمرات، حتى يوم غد الجمعة، تحت عنوان «من التزامات كيغالي إلى تقديم التبريد المستدام».

ويناقش الاجتماع سبل خفض انبعاثات غازات التبريد، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتحويل تعهدات بروتوكول مونتريال إلى أنظمة تبريد منخفضة الانبعاثات.