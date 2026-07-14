الإمارات تُدين اعتداء إيران على ناقلتي نفط لها في مضيق هرمز

الثلاثاء-سانا

أعربت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين ‏للاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتي النفط الوطنيتين “ممباسا” و”الباهية”‏، بصاروخين جوالين أثناء مرورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، ‏ضمن المياه الإقليمية العُمانية.‏

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان على موقعها الإلكتروني :أن “‏هذا الهجوم العدواني يُشكّل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، ‏الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل ‏الممرات البحرية الدولية” ، مشددةً على أن استهداف الملاحة التجارية ‏واستخدام مضيق هرمز أداةً للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد من أعمال ‏القرصنة، ويشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها، ولأمن الطاقة ‏العالمي.‏

وشددت دولة الإمارات، بحسب الوزارة، على ضرورة وقف إيران لهذه ‏الهجمات العدوانية، وضمان التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، ‏وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة ‏واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.‏

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت أمس تعرض الناقلتين الإماراتيتين ‌‏”ممباسا” و”الباهية” للاستهداف بصاروخي كروز إيرانيين، ما أسفر عن ‏مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة “ممباسا” من الجنسية الهندية، وإصابة 8 “6 من ‏الجنسية الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية”.‏