الإمارات تُدين اعتداء إيران على ناقلتي نفط لها في مضيق هرمز

الثلاثاء-سانا
أعربت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتي النفط الوطنيتين “ممباسا” و”الباهية”، بصاروخين جوالين أثناء مرورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، ضمن المياه الإقليمية العُمانية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان على موقعها الإلكتروني :أن “هذا الهجوم العدواني يُشكّل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية” ، مشددةً على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداةً للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد من أعمال القرصنة، ويشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها، ولأمن الطاقة العالمي.
وشددت دولة الإمارات، بحسب الوزارة، على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية، وضمان التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.
وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت أمس تعرض الناقلتين الإماراتيتين ”ممباسا” و”الباهية” للاستهداف بصاروخي كروز إيرانيين، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة “ممباسا” من الجنسية الهندية، وإصابة 8 “6 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية”.