ألمانيا تستدعي السفير الروسي على خلفية تنفيذ هجمات إلكترونية

برلين-سانا



استدعت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الإثنين، السفير الروسي في برلين، عقب اتهام ألمانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي لأجهزة الاستخبارات الروسية بالوقوف وراء هجمات إلكترونية، استهدفت عدداً من الدول الأوروبية.



وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: إن الهجمات الإلكترونية ضد ألمانيا وشركائها في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا “غير مقبولة”، مؤكدة أنها أبلغت السفير الروسي خلال الاجتماع بموقف الحكومة الألمانية، ومشددةً على أن برلين سترد بحزم، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية.



كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في وقت سابق اليوم، عن نيته استدعاء السفير الروسي لدى باريس في الأيام القليلة المقبلة على خلفية اتهامات بإطلاق موسكو سلسلة هجمات إلكترونية واسعة النطاق ضد بلدان أوروبية بينها فرنسا.



وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد التوتر بين روسيا والدول الغربية على خلفية اتهامات متبادلة بتنفيذ هجمات إلكترونية، وعمليات تجسس تستهدف مؤسسات حكومية وبنى تحتية حيوية.