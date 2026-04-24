مقتل فلسطينيين اثنين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على شمال غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم الجمعة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أنّ طائرات الاحتلال المسيّرة، استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مفترق بهلول في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم، وجرح آخرين.

وفي السياق، قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعدة قذائف، كذلك المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وكان عدة فلسطينيين بينهم طفلة أصيبوا جراء تعرُّض مراكز نزوح في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة لقصف مدفعي عنيف وإطلاق النار المتواصل من قبل قوات الاحتلال.