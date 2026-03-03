فيدان: اعتداء إيران على دول عربية يزيد من الأخطار في المنطقة

أنقرة-سانا

وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء، اعتداء إيران على دول عربية بأنه “استراتيجية خاطئة”، وقال: إن هذا الأمر يزيد من الأخطار في المنطقة إلى حد بعيد.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن فيدان قوله في تصريحات متلفزة: إن استراتيجية إيران تقوم على قاعدة “سأغرق المنطقة معي في حال غرقت”.

وأضاف فيدان: إن تركيا تعمل مع بعض الدول لصياغة موقف محدد، وتسعى لمنع تدهور الوضع أكثر، لأن خطر توسع الحرب يثير القلق لدينا.

ومنذ السبت الماضي، تتواصل الضربات الصاروخية المتبادلة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، فيما قامت إيران بالاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي، والأردن والعراق.