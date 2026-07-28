انطلاق مناورة عسكرية في البحرين بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي

المنامة-سانا

أعلنت قوة دفاع البحرين اليوم الثلاثاء انطلاق مناورة عسكرية مشتركة على أراضيها تحت مسمى “درع البحرين”، بمشاركة قوات من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت قوة دفاع البحرين في منشور على منصة إكس: إن “مراحل التمرين المشترك “درع البحرين” انطلقت بمشاركة القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

وكانت قوة دفاع البحرين أعلنت أمس الإثنين أن المناورة ستستمر حتى يوم الخميس المقبل.

ووفقاً لبيان نشرته القوة على موقعها الإلكتروني أمس، فإن الهدف من التمرينات تعزيز العمل العسكري المشترك بين دول المجلس وتبادل الخبرات وتقييم منظومات العمل العسكري، وتنفيذ تمارين مشتركة للارتقاء بمستويات الأداء القتالي، ما يسهم في اكتساب المزيد من الخبرة الميدانية والقدرة على التخطيط للعمليات والعمل على تعزيز أطر التعاون والتنسيق العسكري المشترك لمواجهة مختلف التحديات.

ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان وقطر.

وتأتي هذه المناورات في وقت تشهد فيه المنطقة هدوءاً حذراً منذ يوم الجمعة الماضي، عقب توقف الضربات بعد 13 ليلة متتالية من الضربات الأمريكية على إيران، ورد إيران باستهداف عدد من الدول العربية بينها السعودية والبحرين والأردن.