الهلال الأحمر الليبي ينتشل جثث 9 مهاجرين قبالة طرابلس

طرابلس-سانا



أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي في طرابلس انتشال جثث تسعة مهاجرين خلال اليومين الماضيين، إثر انقلاب قارب كان يقل نحو 19 شخصاً قبالة شواطئ العاصمة الليبية.



ونقلت وكالة رويترز عن مدير مكتب الجمعية في طرابلس معاذ الزرقاني قوله في بيان اليوم الثلاثاء: إن الجثث انتُشلت من منطقة تاجوراء، على بعد نحو 22 كيلو متراً شرق طرابلس، متوقعاً وصول مزيد من الجثث إلى الشاطئ.



وأضاف الزرقاني أن عمليات البحث والانتشال لا تزال مستمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة، في ظل ظروف ميدانية تتطلب جهوداً متواصلة واستجابة إنسانية عاجلة.



وكان سبعة مهاجرين لقوا مصرعهم، أمس الإثنين، على متن قارب في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية.