الإعلان عن الدورة الثانية من معرض “تكسبو الدولي للتكنولوجيا والابتكار 2026” ‏

دمشق-سانا
أعلنت شركة “غلوفينت” لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن إطلاق الدورة الثانية من معرض “تكسبو الدولي للتكنولوجيا والابتكار 2026″، الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 11 تشرين الأول المقبل على أرض مدينة المعارض الجديدة في دمشق، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.
ويضم المعرض 29 قطاعاً متخصصاً تغطي مختلف مجالات التكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والاتصالات والتكنولوجيا الصناعية والطاقة والتعليم الذكي والتجارة الإلكترونية والتقنيات المالية والمدن الذكية والشركات الناشئة والحلول الرقمية، إضافة إلى أحدث التطبيقات والتقنيات التي تسهم في رسم مستقبل الاقتصاد الرقمي.
وأوضح مدير الفعاليات والمشاريع في شركة “غلوفينت” صلاح عزيزية لـ سانا، اليوم الثلاثاء، أن الاستعدادات لإطلاق المعرض تتواصل، مبيناً أن نسخة عام 2026 تأتي في إطار النمو المتسارع الذي حققه المعرض خلال دوراته السابقة، وتعزيز مكانته كأحد أبرز المنصات المتخصصة في التكنولوجيا والابتكار، وهو حدث يجمع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء وصنّاع القرار في بيئة مهنية واحدة.
وأوضح عزيزية أن هذه النسخة تشهد مشاركة 12 دولة وأكثر من 120 شركة محلية وعربية ودولية، من بينها السعودية والإمارات والأردن ولبنان وتركيا وإسبانيا، إلى جانب مشاركة سورية واسعة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها المعرض وحضوره المتنامي على خارطة الفعاليات التقنية في المنطقة.
ولفت عزيزية إلى أن “تكسبو 2026” يقدم تجربة متكاملة تجمع بين المعرض المتخصص والمؤتمرات والندوات وورش العمل وجلسات الحوار والعروض التفاعلية ولقاءات الأعمال، بما يتيح للمشاركين والزوار فرصاً للتعرف على أحدث الابتكارات، واستكشاف الأسواق، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات.
وكانت فعاليات المعرض بدورته الأولى انطلقت في السابع عشر من تشرين الأول الماضي، بمشاركة 80 علامة تجارية محلية وعربية وعالمية، مثلت مختلف قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي.