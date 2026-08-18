الإعلان عن الدورة الثانية من معرض “تكسبو الدولي للتكنولوجيا والابتكار 2026” ‏

دمشق-سانا‏

أعلنت شركة “غلوفينت” لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن إطلاق الدورة الثانية من ‏معرض “تكسبو الدولي للتكنولوجيا والابتكار 2026″، الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى ‌‏11 تشرين الأول المقبل على أرض مدينة المعارض الجديدة في دمشق، برعاية وزارة ‏الاقتصاد والصناعة.‏

ويضم المعرض 29 قطاعاً متخصصاً تغطي مختلف مجالات التكنولوجيا والابتكار، بما ‏في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والاتصالات والتكنولوجيا ‏الصناعية والطاقة والتعليم الذكي والتجارة الإلكترونية والتقنيات المالية والمدن الذكية ‏والشركات الناشئة والحلول الرقمية، إضافة إلى أحدث التطبيقات والتقنيات التي تسهم ‏في رسم مستقبل الاقتصاد الرقمي.‏

وأوضح مدير الفعاليات والمشاريع في شركة “غلوفينت” صلاح عزيزية لـ سانا، اليوم ‏الثلاثاء، أن الاستعدادات لإطلاق المعرض تتواصل، مبيناً أن نسخة عام 2026 تأتي في ‏إطار النمو المتسارع الذي حققه المعرض خلال دوراته السابقة، وتعزيز مكانته كأحد ‏أبرز المنصات المتخصصة في التكنولوجيا والابتكار، وهو حدث يجمع الشركات والمستثمرين ‏ورواد الأعمال والخبراء وصنّاع القرار في بيئة مهنية واحدة.‏

وأوضح عزيزية أن هذه النسخة تشهد مشاركة 12 دولة وأكثر من 120 شركة محلية ‏وعربية ودولية، من بينها السعودية والإمارات والأردن ولبنان وتركيا وإسبانيا، إلى جانب ‏مشاركة سورية واسعة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها المعرض ‏وحضوره المتنامي على خارطة الفعاليات التقنية في المنطقة.‏

ولفت عزيزية إلى أن “تكسبو 2026” يقدم تجربة متكاملة تجمع بين المعرض ‏المتخصص والمؤتمرات والندوات وورش العمل وجلسات الحوار والعروض التفاعلية ‏ولقاءات الأعمال، بما يتيح للمشاركين والزوار فرصاً للتعرف على أحدث الابتكارات، ‏واستكشاف الأسواق، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات.‏

وكانت فعاليات المعرض بدورته الأولى انطلقت في السابع عشر من تشرين الأول الماضي، ‏بمشاركة 80 علامة تجارية محلية وعربية وعالمية، مثلت مختلف قطاعات التكنولوجيا ‏والاتصالات والتحول الرقمي.‏