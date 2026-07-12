الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على أراضيها‎ ‎

الكويت-سانا
أدانت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأحد، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها، مؤكدةً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها.
وقالت الوزارة، في بيان على منصة إكس: إن هذه الاعتداءات تعكس إصراراً على نهج عدائي متكرر، وتشكل انتهاكاً جسيماً لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، وخرقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات يشكّل تصعيداً بالغ الخطورة، من شأنه أن يفاقم حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ويهدد السلم والأمن الإقليميين، ويقوّض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية.
وجددت الخارجية الكويتية التأكيد على أن أمن البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها لا تقبل المساس، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وصون سيادتها، وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأعلن الجيش الكويتي في وقت سابق فجر اليوم تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف إيرانية داخل المجال الجوي للبلاد.