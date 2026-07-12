الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على أراضيها‎ ‎

الكويت-سانا‌‎ ‎

أدانت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأحد، الاعتداءات ‏الإيرانية التي استهدفت أراضيها، مؤكدةً أنها تمثل انتهاكاً ‏صارخاً لسيادة البلاد وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها‎.‎

وقالت الوزارة، في بيان على منصة إكس: إن هذه الاعتداءات ‏تعكس إصراراً على نهج عدائي متكرر، وتشكل انتهاكاً جسيماً ‏لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، وخرقاً لقواعد القانون ‏الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817‎.

وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات يشكّل تصعيداً ‏بالغ الخطورة، من شأنه أن يفاقم حدة التوتر وعدم الاستقرار ‏في المنطقة، ويهدد السلم والأمن الإقليميين، ويقوّض المساعي ‏الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الأزمات ‏بالوسائل السلمية‎.‎

وجددت الخارجية الكويتية التأكيد على أن أمن البلاد وسيادتها ‏وسلامة أراضيها لا تقبل المساس، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها ‏في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وصون سيادتها، وفقاً لأحكام ‏القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة‎.‎

وأعلن الجيش الكويتي في وقت سابق فجر اليوم تصدي ‏منظومات الدفاع الجوي لأهداف إيرانية داخل المجال الجوي ‏للبلاد‎.‎