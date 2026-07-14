هبوط جماعي في بورصة “وول ستريت” الأمريكية مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

أغلقت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض جماعي، في تداولات اليوم الإثنين، إثر تصاعد حدّة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، عقب إعادة الولايات المتحدة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، ما أدى إلى قفزة في أسعار النفط، وتراجع رغبة المستثمرين بالمخاطرة.

وذكرت رويترز، أن مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” هبط بمقدار 60.21 نقطة، أي بنسبة 0.79 بالمئة، ليغلق عند مستوى 7515.18 نقطة، كما تراجع مؤشر “ناسداك” المجمع، الذي تغلب عليه أسهم قطاع التكنولوجيا، بمقدار 408.83 نقاط، أي بنسبة 1.56 بالمئة، لينهي التداولات عند مستوى 25872.77 نقطة، مسجلاً بذلك أكبر الخسائر بين المؤشرات الرئيسية الثلاثة.

بدوره، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بمقدار 129.16 نقطة، أو ما يعادل 0.25 بالمئة، ليصل إلى مستوى 52507.85 نقاط، حيث حدّت الارتفاعات التي شهدتها أسهم قطاع الطاقة من وتيرة هبوطه.

وفي السياق ذاته، قادت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية موجة التراجع الحاد في البورصة الأمريكية، بعد أن كانت خلال الأشهر القليلة الماضية المحرك الأساسي لصعود السوق بدفع من الزخم المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه التراجعات في “وول ستريت”، انعكاساً للحساسية المفرطة في الأسواق العالمية، تجاه أي اضطرابات تمس سلاسل إمداد الطاقة، حيث يؤدي قفز أسعار النفط إلى تفاقم الضغوط التضخمية، ما يجدد مخاوف المستثمرين من اضطرار البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول لكبح التضخم.