وزير الإعلام يعقد جلسة حوار مع مساعد الرئيس ‌‏الأذربيجاني بحثا فيها آفاق التعاون الإعلامي

شوشا/أذربيجان-سانا
عقد وزير الإعلام السوري خالد زعرور على هامش مشاركته في منتدى شوشا الدولي للإعلام المنعقد في أذربيجان، جلسة حوار بدعوة من مساعد الرئيس الأذري ومدير دائرة شؤون السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية حكمت حاجييف جرى خلالها بحث آفاق التعاون في قطاع الإعلام والمعلومات.
وذكرت وزارة الإعلام في قناتها عبر التلغرام اليوم الإثنين أن الوزير زعرور ثمن خلال الجلسة مواقف أذربيجان الداعمة لوحدة سوريا وسلامة أراضيها.
بدوره أعرب حاجييف عن تقديره لمشاركة وزير الإعلام في منتدى شوشا، داعياً إياه لحضور اجتماع وزراء إعلام دول منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده في أذربيجان العام المقبل.
حضر الجلسة معاون وزير الإعلام محمد طفران ومدير التعاون الدولي في وكالة سانا محمود الحاجي عثمان.
ويشارك وزير الإعلام حالياً في الدورة الرابعة من منتدى “شوشا العالمي للإعلام” والذي تستضيفه مدينة شوشا الأذربيجانية يومي الـ 13 والـ 14 من تموز الجاري.