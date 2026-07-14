وزير الإعلام يعقد جلسة حوار مع مساعد الرئيس ‌‏الأذربيجاني بحثا فيها آفاق التعاون الإعلامي

001.jpg وزير الإعلام يعقد جلسة حوار مع مساعد الرئيس ‌‏الأذربيجاني بحثا فيها آفاق التعاون الإعلامي

شوشا/أذربيجان-سانا

عقد وزير الإعلام السوري خالد زعرور على هامش ‌‏مشاركته ‏في منتدى شوشا الدولي للإعلام المنعقد في ‌‏أذربيجان، ‏جلسة حوار بدعوة من مساعد الرئيس ‌‏الأذري ومدير دائرة ‏شؤون السياسة الخارجية في ‌‏الإدارة الرئاسية حكمت ‏حاجييف جرى خلالها‎ ‎بحث ‌‏آفاق التعاون في قطاع ‏الإعلام والمعلومات‎. ‎
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وذكرت وزارة الإعلام في قناتها عبر التلغرام اليوم ‏الإثنين أن الوزير زعرور ثمن خلال الجلسة مواقف ‏أذربيجان ‌‏الداعمة لوحدة سوريا وسلامة أراضيها. ‏

بدوره أعرب حاجييف عن تقديره لمشاركة وزير ‌‏الإعلام ‏في منتدى شوشا، داعياً إياه لحضور اجتماع ‌‏وزراء إعلام ‏دول منظمة التعاون الإسلامي المقرر ‌‏عقده في أذربيجان ‏العام المقبل‎. ‎
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حضر الجلسة معاون وزير الإعلام محمد طفران ‌‏ومدير ‏التعاون الدولي في وكالة سانا محمود الحاجي ‌‏عثمان.‏

ويشارك وزير الإعلام حالياً في الدورة الرابعة من ‌‏منتدى “شوشا العالمي للإعلام” والذي تستضيفه ‌‏مدينة شوشا الأذربيجانية يومي الـ 13 والـ 14 من ‌‏تموز الجاري‎.‎ ‎

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