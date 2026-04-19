سفينة شحن فرنسية تتعرض لطلقات تحذيرية في مضيق هرمز

باريس-سانا

أعلنت شركة الشحن الفرنسية “سي إم آ-سي جي إم” اليوم الأحد، عن تعرض سفينة تابعة لها لطلقات “تحذيرية” في مضيق هرمز، موضحة أن الطاقم لم يصب بأي أذى.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المنظمة البحرية الدولية قولها في بيان: “إن سفينة إيفرغليد التابعة لـ”سي إم آ-سي جي إم” أصيبت بأضرار أمس السبت”، من دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الـ 8 من نيسان الحالي عن وقف إطلاق النار مع إيران لأسبوعين، مؤكداً أن شوطاً كبيراً قد قُطع نحو التوصل لاتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد.

