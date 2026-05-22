مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قُتل فلسطيني وأصيب آخرون، بينهم امرأة وطفلة، اليوم الجمعة في غارات وعمليات إطلاق نار نفذها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع “كواد كابتر” استهدفت مجموعة من الأشخاص قرب مسجد الشمعة في حي الزيتون، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخرين بجروح.

كما أصيبت طفلة بجروح جراء إطلاق جنود الاحتلال نيران أسلحتهم الرشاشة شمال مخيم البريج وسط القطاع، بينما أصيبت امرأة برصاص الاحتلال شرق دير البلح.

وفي وقت سابق اليوم، قُتل فلسطيني جراء استهدافه بطائرة مسيّرة للاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع.