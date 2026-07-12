قطر والإمارات والكويت تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية

الدوحة وأبوظبي-سانا

أعلنت قطر والإمارات والكويت، اليوم الأحد، تصدي قواتها لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية استهدفت أراضيها.

وقالت وزارة الدفاع القطرية، عبر منصة “إكس”، إن القوات المسلحة تصدت لهجمات بصواريخ باليستية استهدفت دولة قطر، فيما أعلنت وزارة الداخلية رفع مستوى التهديد الأمني، داعية السكان إلى البقاء في المنازل وعدم الخروج.

بدورها، أوضحت وزارة الدفاع الإماراتية أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع اعتداءات بصواريخ باليستية وجوالة وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

وأكدت الوزارة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الإمارات ناجمة عن تصدي منظومات الدفاع الجوي للأهداف المعادية.

وفي الكويت، أعلن الجيش تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف إيرانية داخل المجال الجوي للبلاد، موضحاً أن أصوات الانفجارات، في حال سماعها، ناجمة عن اعتراض الهجمات المعادية، وداعياً إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج، عقب تجدد الضربات الأمريكية على مواقع إيرانية اليوم، رداً على استهداف طهران سفينة حاويات في مضيق هرمز وإغلاق المضيق أمام حركة الملاحة.