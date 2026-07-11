قوات الأمن النيجيرية تحرر عشرات التلاميذ المختطفين من قبضة مسلحين في ولاية أويو

أبوجا-سانا

أعلنت السلطات النيجيرية تحرير عشرات التلاميذ والمعلمين الذين اختطفوا خلال هجوم استهدف ثلاث مدارس في ولاية أويو جنوب غرب البلاد، وذلك في عملية أمنية مشتركة نفذتها قوات الجيش والشرطة وأجهزة الاستخبارات.

ونقلت شبكة إندبندنت عن الرئيس النيجيري بولا تينوبو قوله أمس الجمعة: إن العملية أسفرت عن تحرير المختطفين، وتحييد عدد من المسلحين، إضافة إلى اعتقال ثمانية آخرين.

وكان مسلحون يُشتبه بانتمائهم إلى جماعة بوكو حرام قد اختطفوا، في 15 أيار الماضي، 46 تلميذاً وموظفاً من ثلاث مدارس في منطقة أوريري بمدينة أوغبوموسو في ولاية أويو.

وتعد ولاية أويو، التي تضم مدينة إيبادان، من أكثر الولايات اكتظاظاً بالسكان، كما تُعرف بأنها مركز تعليمي بارز في نيجيريا، فيما كان جنوب غرب البلاد يُعد تقليدياً أكثر استقراراً أمنياً مقارنة بالمناطق الشمالية.

وفي تطور أمني آخر، أعلن الجيش النيجيري مقتل أكثر من 300 مسلح خلال عملية أمنية واسعة في ولاية زامفارا شمال غرب البلاد، في واحدة من أكبر العمليات العسكرية التي تستهدف المجموعات المسلحة في المنطقة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مفوض الإعلام في ولاية زامفارا، محمود محمد دانتاواسا، قوله: إن القوات النيجيرية نفذت عمليات مكثفة في منطقة غومي، أسفرت عن “القضاء على أكثر من 300 إرهابي”، في إشارة إلى عناصر عصابات الخطف وقطاع الطرق.

وتشهد ولايات شمال ووسط نيجيريا تصاعداً في أعمال العنف، حيث تشن جماعات مسلحة هجمات متكررة على القرى، وتفرض إتاوات على المزارعين، إلى جانب تنفيذ عمليات خطف مقابل الحصول على فدى.