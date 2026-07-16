تورونتو تسجل أسوأ جودة للهواء عالمياً بسبب حرائق الغابات في كندا

أوتاوا -سانا

سجّلت مدينة تورونتو الكندية اليوم الأربعاء أسوأ مستويات جودة للهواء بين المدن الكبرى في العالم، نتيجة تصاعد الدخان والتلوث الناجمين عن حرائق الغابات المستعرة في البلاد، وسط تحذيرات رسمية للسكان بضرورة البقاء في منازلهم.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن خبراء في شركة “آي كيو إير” السويسرية المتخصصة بمراقبة جودة الهواء، قولهم: إن التدهور الحاد في نوعية الهواء يعود بالدرجة الأولى إلى انتشار دخان حرائق الغابات، المدعوم بموجة حرّ تتجاوز المعدلات الطبيعية، حيث غطّى دخان كثيف مائل إلى الصفرة والرماد سماء المدينة، لتتخطى مستويات التلوث فيها مدناً عالمية كبرى مثل نيودلهي وكينشاسا.



ودفعت هذه الأوضاع الكارثية السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة، شملت إغلاق المسابح العامة، وإلغاء المخيمات الصيفية والأنشطة الترفيهية الخارجية، وامتد تأثير السحب الدخانية الكثيفة ليطال مدينة مونتريال وعدداً من الولايات الأمريكية المجاورة، وسط تحذيرات من تراجع ملحوظ في مستوى الرؤية، وجوانب السلامة الصحية هناك.

يذكر أن حرائق الغابات في كندا التهمت منذ مطلع العام الجاري نحو 1.9 مليون هكتار من الأراضي والغطاء النباتي، ورغم أن هذه الحصيلة تبقى دون المستويات القياسية المسجلة عام 2023، إلا أن أكثر من 800 بؤرة حريق لا تزال مشتعلة في مناطق متفرقة من البلاد.