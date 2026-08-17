مايكروسوفت تبدأ دمج خدمات Copilot في تطبيق موحد

واشنطن-سانا

بدأت شركة مايكروسوفت توحيد تطبيقي Copilot وMicrosoft 365 Copilot في تطبيق واحد، في خطوة تهدف إلى جمع أدوات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستخدمين الأفراد وقطاع الأعمال ضمن منصة موحدة.

وذكر موقع ذا فيرج التقني أول أمس أن مايكروسوفت بدأت طرح التجربة الجديدة تدريجياً عبر الويب والهواتف، على أن تصل التغييرات إلى أجهزة Windows وMac لاحقاً، موضحاً أن التطبيق الموحد سيحمل اسم Copilot، مع استمرار الفصل بين بيانات الحسابات الشخصية والمهنية حفاظاً على الخصوصية والأمان.

وسيتمكن المستخدم من تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام حساب شخصي أو حساب للعمل أو الدراسة، والتنقل بين الحسابات وفقاً لطبيعة الاستخدام، مع إمكانية الوصول إلى خدمات Microsoft 365 مثل Word وExcel وOutlook من داخل التطبيق.

كما سيتيح التطبيق استخدام الملفات والمستندات الخاصة بالمستخدم للحصول على إجابات تستند إلى محتواها وسياقها، ما يوسع إمكانات المساعد الذكي في التعامل مع المهام المكتبية.

وتتضمن عملية الدمج تغييرات في بعض الميزات المتاحة للمستخدمين الأفراد، إذ ستتوقف ميزة المحادثات الجماعية Group Chat، وكذلك إمكانية إنشاء ملفات البودكاست من داخل Copilot، فيما لن تعود ميزة Deep Research متاحة للمستخدمين الأفراد داخل التطبيق اعتباراً من يوم غد.

وتواصل مايكروسوفت تقديم مستويات مختلفة من الخدمة وفق نوع الحساب والاشتراك، إذ يتيح الإصدار المجاني استخدام المساعد في المحادثات وإنشاء الصور ورفع الملفات ضمن حدود معينة، بينما توفر الخطط المدفوعة حدود استخدام أوسع وميزات إضافية.

وتأتي عملية دمج التطبيقين ضمن مساعي مايكروسوفت إلى تبسيط الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي وخدماتها المكتبية، عبر منصة واحدة تجمع الاستخدامات الشخصية والمهنية مع الحفاظ على الفصل بين بيانات الحسابات.