دراسة ترصد تحسناً في أعراض تململ الساقين وتحسن مؤشرات النوم بعد علاج تجريبي

مدريد-سانا

أظهرت دراسة إسبانية استكشافية أن استخدام مزيج من مركبي رباعي هيدروكانابينول (THC) وكانابيديول (CBD)، ارتبط بانخفاض شدة أعراض متلازمة تململ الساقين وتحسن بعض مؤشرات النوم لدى مجموعة صغيرة من المرضى، في نتائج أولية قد تمهد لإجراء دراسات أوسع حول خيارات علاجية محتملة للاضطراب.

وبحسب الدراسة التي قادها باحثون من الجامعة الأوروبية في مدريد ومستشفى جامعة خيتافي في إسبانيا، ونشرت في مجلة Journal of Neurology الأسبوع الماضي، شملت الدراسة 18 مريضاً يعانون متلازمة تململ الساقين، كان 16 منهم مصابين بالتصلب المتعدد.

وتلقى المشاركون علاجاً يحتوي على 2.7 ملغ من THC و2.5 ملغ من CBD، مع تقييم حالتهم في بداية الدراسة وبعد شهر وثلاثة أشهر، إضافة إلى متابعة استمرت عاماً.

وأظهرت النتائج انخفاضاً ملحوظاً في شدة أعراض متلازمة تململ الساقين بعد شهر وثلاثة أشهر من بدء العلاج، كما تراجع الوقت الذي ظل فيه المرضى مستيقظين بعد النوم، في حين لم تسجل تغيرات مهمة في الوقت اللازم للغفو أو كفاءة النوم بصورة عامة.

وبعد عام، استمر نحو ثلثي المشاركين، أي 66.66 بالمئة، في استخدام العلاج، مع استمرار انخفاض شدة الأعراض لدى الذين واصلوا تناوله.

وأكد الباحثون أن النتائج لا تزال أولية، نظراً إلى أن الدراسة كانت استكشافية ومفتوحة ولم تتضمن مجموعة تتلقى علاجاً وهمياً للمقارنة، كما أن معظم المشاركين كانوا من مرضى التصلب المتعدد، ما يحد من إمكانية تعميم النتائج على جميع المصابين بمتلازمة تململ الساقين.

وتشير النتائج إلى إمكانية دراسة مزيج THC وCBD كخيار محتمل لتخفيف أعراض المتلازمة، إلا أن تأكيد فعاليته وسلامته يتطلب تجارب سريرية أكبر وأكثر صرامة.

ومتلازمة تململ الساقين، اضطراب عصبي يسبب رغبة ملحة في تحريك الساقين ترافقها أحاسيس مزعجة، وتزداد الأعراض عادة خلال فترات الراحة وفي المساء والليل، ما قد يؤدي إلى اضطرابات النوم والإرهاق خلال النهار.