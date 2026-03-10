أربعة جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة بالنبطية

بيروت-سانا

أُصيب أربعة أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في قضائي النبطية، وبنت جبيل بلبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات اعتباراً من منتصف الليل وحتى ساعات الصباح الأولى اليوم الثلاثاء، مستهدفاً بلدتي حاروف، حيث أصيب أربعة أشخاص، وكفرصير في قضاء النبطية، وبلدتي دير انطار، وشقرا في قضاء بنت جبيل.

كما أغار الطيران الحربي المعادي صباحاً، على مبنى سكني في بلدة بريقع في قضاء النبطية، ودمره.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس مقتل 12 شخصاً، وإصابة آخرين جراء سلسلة غارات نفذها الطيران الإسرائيلي، استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان.

