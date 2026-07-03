قادة الناتو يجتمعون في أنقرة الأسبوع المقبل ويسعون لتهدئة التوتر مع واشنطن

بروكسل-سانا

يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي “الناتو” الأسبوع المقبل في أنقرة، وسط مساعٍ أوروبية ‏لتنحية الخلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جانباً بشأن غرينلاند و إيران، ‏وإظهار تحمّلهم مسؤولية أكبر في الدفاع عن القارة في وقت تقلص فيه واشنطن ‏التزاماتها تجاه الحلف.‏

ونقلت وكالة”رويترز” عن الأمين العام للحلف “مارك روته” قوله: إن القمة المقررة ‏يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ستظهر وفاء الدول الأوروبية بتعهداتها بزيادة الإنفاق ‏الدفاعي لردع أي هجوم روسي محتمل، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع صفقات تسليح ‏بعشرات المليارات من الدولارات، إضافة إلى تجديد الالتزام بمواصلة تمويل إمدادات ‏الأسلحة لأوكرانيا.‏

ويقول مسؤولون أوروبيون: إنهم يأملون أن تسهم العلاقات القوية التي تجمع ترامب بكل ‏من أردوغان وروته في ضمان انعقاد القمة بسلاسة، لكنهم لا يستبعدون حدوث توترات ‏في ظل استمرار الخلافات عبر الأطلسي بسبب الحرب في الشرق الأوسط والانتقادات ‏المتكررة التي يوجهها الرئيس الأمريكي للحلف.‏

وفي منشور على منصة تروث سوشال، جدّد ترامب أمس الخميس الشكوى من أن ‏الولايات المتحدة تنفق أموالاً لحماية أعضاء الحلف “من دون أن تجني أي فائدة من ‏ذلك”.‏

في المقابل، يؤكد روته وقادة آخرون أن الحلف يسهم في تعزيز أمن الولايات المتحدة ‏نفسها، وأن الدول الأوروبية تستجيب لدعوات ترامب المتكررة منذ سنوات لزيادة إنفاقها ‏على الدفاع.‏

وقال روته الشهر الماضي: إن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وكندا ‏أنفقت في عام 2025 مبلغاً إضافياً قدره 90 مليار دولار على الدفاع مقارنة بالعام ‏السابق، ليتجاوز إجمالي الإنفاق 570 مليار دولار.‏

وفي لاهاي العام الماضي، اتفق قادة حلف شمال الأطلسي على إنفاق 3.5 بالمئة من ‏الناتج المحلي الإجمالي على بنود الدفاع الأساسية مثل الأسلحة والقوات بحلول عام ‌‏2035، بزيادة عن الهدف السابق البالغ اثنين بالمئة، واتفقوا أيضاً على ضخ 1.5 بالمئة ‏إضافية من الناتج المحلي الإجمالي في استثمارات أوسع نطاقاً متعلقة بالدفاع، مثل تعزيز ‏الأمن السيبراني.‏

ويخشى المسؤولون الأوروبيون من أن تلقي الحرب مع إيران بظلالها على القمة، في ‏حال تجدد الأعمال القتالية التي توقفت بعد إبرام اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين ‏واشنطن وطهران، أو إذا ما صب ترامب غضبه على الأوروبيين لعدم بذلهم المزيد من ‏الجهد لمساعدة العمليات العسكرية الأمريكية.‏

ويقول مسؤولو حلف شمال الأطلسي أيضاً: إن الغالبية العظمى من الحلفاء أوفت ‏بالتزاماتها بالسماح للولايات المتحدة باستخدام مجالها الجوي وقواعد على أراضيها، على ‏الرغم من أن الحرب لم تحظ بشعبية على الإطلاق في أوروبا وأن العديد من القادة هناك ‏لم يؤيدوها.