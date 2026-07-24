ماكرون يطلب دعما أوروبياً لمواجهة حرائق الغابات

باريس-سانا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن بلاده طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع حريق غابات كبير اندلع بالقرب من الساحل المطل على المحيط الأطلسي.

ونقلت وكالة رويترز عن ماكرون قوله في منشور على منصة “إكس”: إن الوضع لا يزال “متوتراً للغاية” بسبب الحرائق المستعرة في عدة مناطق، ولا سيما في إقليم جيروند.

وأوضح ماكرون أن فرنسا طلبت تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن بلاده ستتلقى دعماً من طائرتي إطفاء من طراز “كانادير” من كرواتيا، وطائرتي إطفاء من طراز “إير تراكتور” من البرتغال، إضافة إلى مروحيتين من طراز “بلاك هوك” من التشيك وسلوفاكيا.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت أمس الخميس إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص خلال الليل في جنوب غرب البلاد، بعد اندلاع حريق واسع وسريع الانتشار التهم نحو ستة آلاف فدان من الأراضي الواقعة غرب مدينة بوردو.