تركيا: وثيقة “التفاهم المشترك” الأوروبية تتجاهل وضع تركيا كدولة مرشحة ‌‏لعضوية الاتحاد

‎أنقرة-سانا‏

أكّد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران اليوم الجمعة، أنّ ‏وثيقة ‌‏”التفاهم المشترك” الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تتجاهل وضع تركيا كدولة ‌‏مرشحة للانضمام، وتكشف مجدداً افتقار دول الاتحاد إلى رؤية بشأن المستقبل ‌‏المشترك‎.‎

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن دوران قوله في تدوينة عبر منصة “إن سوسيال” ‌‏‌‏: “إنّ التقييمات الواردة في الوثيقة تفتقر إلى الموضوعية والرؤية الاستراتيجية”، ‌‏موضحاً ” أنه في الوقت الذي أكدت فيه قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في أنقرة ‌‏بوضوح الدور الذي لا غنى عنه لتركيا في أمن منطقة أوروبا والأطلسي، فإن ‌‏تجاهل هذه الحقيقة لا يسهم في تعزيز الحوار البنّاء” .‌‎

وشدد دوران على أن الخطابات أحادية الجانب المتكررة بشأن شرق البحر ‌‏المتوسط وقبرص لا تعكس القانون الدولي ولا الحقائق التاريخية، كما أنه لا يمكن ‌‏التوصل إلى حل دائم إلا من خلال مقاربة محايدة وواقعية تقوم على الإنصاف‎.‎

وشدد على أهمية أن يتبنى الاتحاد الأوروبي خطاباً أكثر مسؤولية، بعيداً عن ‌‏الأحكام المسبقة، ويستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة‎.‎

بدوره اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشلي أن الإشارات ‌‏الواردة إلى تركيا في وثيقة “التفاهم المشترك” تفتقر إلى “مقاربة استراتيجية ‌‏ومنصفة، وتتجاهل وضع تركيا بصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي‎.”‎

وأشار إلى أن الادعاءات الواردة في الوثيقة بشأن شرقي البحر المتوسط لا أساس ‌‏لها من الصحة، وتدل على أن الاتحاد الأوروبي ما زال أسير فهم متحيز ومشوَّه ‌‏للأحداث‎.‎

وتأتي هذه التصريحات التركية عقب صدور وثيقة “التفاهم المشترك–التهديدات ‌‏والتحديات التي نواجهها: تقييم البيئة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي” التي تمثل ‌‏وثيقة استراتيجية داخلية تحدد رؤية الدول الأعضاء للتهديدات والتحولات ‌‏الجيوسياسية المحيطة بالاتحاد، وتشمل روسيا وأوكرانيا والصين والشرق الأوسط ‌‏والبحر الأسود وشرق المتوسط وقضايا التوسع والأمن والدفاع.‏