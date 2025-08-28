الصحة العالمية تحذر من انهيار النظام الصحي بغزة جراء العدوان الإسرائيلي

جنيف-سانا

حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريك بيبركورن من أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة ستكون له عواقب إنسانية مروعة، مشيراً إلى أن النظام الصحي أصبح منهاراً ويعمل بأقل من نصف طاقته.

وأكد بيبركورن في تصريح صحفي نقلته الوكالة الفلسطينية “وفا” أن استهداف الجيش الإسرائيلي لمستشفى ناصر جنوب قطاع غزة في 25 آب “يبعث قلقاً بالغاً” مبيناً أن الهجوم أسفر عن استشهاد 20 مدنياً على الأقل بينهم 5 صحفيين، وإصابة أكثر من 50 شخصاً بينهم مرضى.

وأوضح أن مستشفى ناصر يُعد حالياً أهم وأكبر مستشفى في غزة، مشيراً إلى أن الهجمات المتكررة عليه جعلت الوضع الصحي فيه أكثر سوءاً في وقت يموت في الفلسطينيون جوعاً، وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية محدودة أصلاً.

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية أن المستشفيات الثلاثة الرئيسية في قطاع غزة وهي: الأهلي، والشفاء، وناصر، تعمل فوق طاقتها بثلاثة أضعاف مع غياب الإمكانات، بينما يُخدِّم النظام الصحي المنهار أكثر من 2.1 مليون إنسان.

ولفت إلى أن التقرير الأخير الصادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أكد وجود مجاعة في مدينة غزة حيث يواجه أكثر من نصف مليون شخص شمال القطاع ظروفاً كارثية من جوع وفقر وموت.