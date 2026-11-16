حنّا دياب.. راوٍ من حلب أسهم في وصول “علاء الدين” إلى العالم

دمشق-سانا

من أزقة حلب وأسواقها انطلقت حكاية أحد أشهر أبطال الأدب العالمي، حين نقل الراوي الحلبي حنّا دياب قصة “علاء الدين والمصباح السحري” إلى المستشرق الفرنسي أنطوان غالان في باريس مطلع القرن الثامن عشر، قبل أن تنتشر الحكاية بلغات وثقافات مختلفة، فيما بقي اسم صاحب روايتها بعيداً عن شهرتها.

حكايات شفوية عبرت إلى الأدب الأوروبي

تعيد سيرة دياب إلى الواجهة مادة كتاب جديد للكاتب والباحث البريطاني ماثيو تيلر بعنوان “العثور على علاء الدين.. التاريخ الخفي لراوٍ سوري”، إذ نشر موقع “ليتري هَب” (منصة إلكترونية أمريكية متخصصة في الأدب والكتب والثقافة المكتوبة) مؤخراً مقتطفاً منه، يستند إلى وثائق تاريخية وبحوث حديثة لتتبع حياة الراوي الحلبي ودوره في انتقال الحكاية إلى الأدب الأوروبي.

وتشير المصادر التاريخية إلى أن دياب، المولود في حلب عام 1688 والمتوفى عام 1766، التقى غالان في باريس عام 1709، بعدما وصل إليها برفقة الرحالة الفرنسي بول لوكاس، الذي عمل معه مترجماً ومرافقاً في رحلاته، وكان غالان آنذاك يعمل على نقل حكايات “ألف ليلة وليلة” إلى الفرنسية، وقد دوّن في مذكراته يوم 5 أيار 1709 أن “حنّا الماروني من حلب” أتمّ رواية حكاية المصباح.

ولم تقتصر حكايات دياب على “علاء الدين”، إذ أسهمت رواياته في رفد الأجزاء الأخيرة من ترجمة غالان بحكايات أخرى، من بينها “علي بابا والأربعون لصاً” و”الأمير أحمد والجنية بيري بانو”، غير أن غالان لم يذكر اسم الراوي الحلبي في الطبعة الفرنسية، التي ذاعت شهرتها في أوروبا، وظل إسهامه غير معروف على نطاق واسع.

مخطوط في مكتبة الفاتيكان يكشف سيرة الراوي الحلبي

استعاد الباحثون جانباً من سيرة دياب بعد العثور على مخطوط مذكراته في مكتبة الفاتيكان، حيث كان محفوظاً ضمن المخطوطات المجهولة الهوية بسبب فقدان صفحاته الأولى، ويقدم الكتاب، الذي يستند إلى هذه المذكرات وإلى يوميات غالان ووثائق أخرى، صورةً عن رحلة الشاب الحلبي عبر مدن المتوسط، وتجربته في باريس، ثم عودته إلى حلب حيث عمل في تجارة الأقمشة.

ولا تقتصر أهمية هذه السيرة على استعادة اسم راوٍ ارتبطت به حكايات ذائعة الصيت، بل تفتح نافذة على حركة انتقال القصص بين الشرق والغرب، وعلى دور الرواة والرحالة في تشكيل الذاكرة الأدبية المشتركة، بما يضيء حضور حلب في تاريخ الحكاية العالمية.

وصدر كتاب «العثور على علاء الدين: التاريخ الخفي لراوٍ سوري» (Finding Aladdin: The Hidden History of a Syrian Storyteller)، للكاتب والباحث البريطاني ماثيو تيلر، خلال تشرين الثاني الجاري، عن دار «Biblioasis» في أمريكا الشمالية في الثالث من الشهر، ودار «Profile Books» في المملكة المتحدة في الثاني عشر منه، ويقع في 256 صفحة في طبعته الأمريكية الشمالية، مقابل 304 صفحات في الطبعة البريطانية، ويعيد تسليط الضوء على سيرة الراوي الحلبي حنّا دياب ودوره في نقل حكاية «علاء الدين» إلى المستشرق الفرنسي أنطوان غالان، مستنداً إلى مخطوط مذكراته ووثائق تاريخية أخرى.