فيدان وعراقجي يبحثان تطورات المنطقة وسبل تثبيت وقف إطلاق النار

أنقرة-سانا

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، آخر التطورات في المنطقة ووضع وقف إطلاق النار.



ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في وزارة الخارجية التركية قولها: إن الجانبين ناقشا المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على وقف إطلاق النار.



ويأتي الاتصال في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” شن سلسلة هجمات على إيران، بعد يوم من هجمات مماثلة قالت إنها جاءت رداً على استهداف طهران ثلاث سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز.



وكانت واشنطن وطهران وقعتا في 18 حزيران الماضي مذكرة تفاهم، وتواصلان مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي بوساطة من باكستان وقطر.