ثلوج كثيفة تغطي جنوب رومانيا وتشل حركة النقل البري والجوي

بوخارست-سانا

شهدت مناطق في جنوب رومانيا اليوم الأربعاء، عاصفة ثلجية قوية رافقها تساقطات ثلجية كثيفة ورياح عاتية تسببت باضطراب حركة السير والقطارات والطيران.

ونقلت شبكة” يورونيوز” الإخبارية عن السلطات قولها: إن طبقة كثيفة من الثلوج غطت الطرقات في جنوب رومانيا بلغ سمكها 40 سنتيمتراً؛ ما أدى إلى تعطيل الخدمات وحركة المرور وأغلقت أجزاء من الطرق السريعة وتعطلت خطوط السكك الحديدية وتأخرت عشرات القطارات، كما تعطلت حركة الطيران ما تسبب بتأجيل أو تحويل مسار بعض الرحلات إلى مطارات أخرى، وأغلقت أيضاً موانئ البحر الأسود بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبحسب السلطات تسببت العاصفة الثلجية بتضرر العديد من المنازل وبانقطاع التيار الكهربائي عن نحو 200 ألف منزل.

وتشهد رومانيا موجة برد قارس هذا الشتاء، مع تساقط كثيف للثلوج وصقيع ودرجات حرارة منخفضة في أجزاء كثيرة من البلاد.