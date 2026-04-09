الاتحاد الأوروبي يرفض فرض رسوم عبور في مضيق هرمز

بروكسل-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، داعياً إلى الإبقاء على حرّية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أنور العنوني المتحدث باسم الاتحاد قوله اليوم الخميس: إن “القانون الدولي يكرّس حرّية الملاحة، ما يعني لا مدفوعات أو رسوماً أيّا كانت”، مشيراً إلى أن “مضيق هرمز ككلّ المسالك البحرية الأخرى، منفعة عامة للبشرية جمعاء، ما يعني أن الملاحة فيه ينبغي أن تكون حرّة”.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اعتبر في تصريحات أدلى بها صباح اليوم الخميس لإذاعة “فرانس إنتر”، أن فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز “أمر غير مقبول”، مشدداً على أنه انتهاك للقانون الدولي.

يشار إلى أنه وبعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، قامت إيران بتعطيل الحركة في مضيق هرمز، ما ارتدّ سلباً على الإمدادات العالمية للنفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة.

وبالرغم من إعلان وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال حركة الملاحة مقيّدة بشدّة في المضيق.