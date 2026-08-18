أسعار النفط ترتفع في الأسواق العالمية

لندن-سانا‏

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء ‏مع تراجع ‏احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في ‏الشرق الأوسط، بعد ‏إعلان إيران أنها ستتخذ موقفاً أكثر ‏هجومية واستبعاد الولايات ‏المتحدة تمديد اتفاق وقف ‏إطلاق النار ما عزز المخاوف بشأن ‏إمدادات الطاقة‎.‎

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت صعدت 27 ‏سنتاً أو ‌‏0.3 بالمئة إلى 91.14 دولاراً للبرميل، بعدما ‏سجلت أمس الإثنين ‏أعلى مستوى لها منذ 30 تموز‎.‎

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتاً ‏إلى ‌‏85.04 دولاراً للبرميل، بعد أن زاد بأكثر من ‏واحد بالمئة في وقت ‏سابق من الجلسة إلى 85.37 ‏دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ ‌‏31 تموز‎.‎

وكانت العقود الآجلة للخامين ارتفعت بأكثر من خمسة ‏بالمئة ‏الأسبوع الماضي في أعقاب هجمات استهدفت ‏ناقلات تابعة لشركة ‏بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” في ‏مضيق هرمز ومصفاة تابعة ‏لشركة أرامكو السعودية‎.‎