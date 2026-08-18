أسعار النفط ترتفع في الأسواق العالمية

لندن-سانا
ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، بعد إعلان إيران أنها ستتخذ موقفاً أكثر هجومية واستبعاد الولايات المتحدة تمديد اتفاق وقف إطلاق النار ما عزز المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.
وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت صعدت 27 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 91.14 دولاراً للبرميل، بعدما سجلت أمس الإثنين أعلى مستوى لها منذ 30 تموز.
كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتاً إلى 85.04 دولاراً للبرميل، بعد أن زاد بأكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة إلى 85.37 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ 31 تموز.
وكانت العقود الآجلة للخامين ارتفعت بأكثر من خمسة بالمئة الأسبوع الماضي في أعقاب هجمات استهدفت ناقلات تابعة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” في مضيق هرمز ومصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية.