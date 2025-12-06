ألمانيا تجدد رفضها الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة

برلين-سانا

دعت ألمانيا، مجدداً الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية سيباستيان هيله، خلال تصريحات في برلين، نقلها موقع يورونيوز: إن “بناء المستوطنات يخالف القانون الدولي وينتهك قرارات مجلس الأمن”، مضيفاً: إن “بلاده تجدد دعوتها لوقف البناء الاستيطاني”.

كما شدد هيله، على إدانة برلين المتكررة للعنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين، مجدداً رفض بلاده لأي خطوات نحو ضم الضفة الغربية، كونها تشكل عقبة كبيرة أمام حل الدولتين عبر المفاوضات وتنفيذ خطة السلام.

وتتواصل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين في الضفة الغربية، حيث اعتدى مستوطنون أمس بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على ممتلكات للفلسطينيين في عدد من مدن الضفة الغربية، في وقت تستمر فيه بالتوسع الاستيطاني من ضمنه مخططها الاستيطاني المسمى E1، والهادف إلى ربط مستوطنة “معاليه أدوميم” بمدينة القدس المحتلة، والرامي لفرض أمر واقع جديد على المدينة المقدسة.