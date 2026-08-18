الدولار يستقر قرب أدنى مستوياته مقابل معظم العملات ‏

سنغافورة-سانا‏

استقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل ‌‏معظم العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء، مع تراجع توقعات تشديد ‌‏السياسة النقدية على المدى القصير، في حين لا تزال المعنويات هشة بسبب التهديد المتزايد بتصعيد الحرب في الشرق الأوسط‎.‎

وذكرت رويترز أن اليورو سجل 1.1581 دولار خلال الساعات ‌‏المبكرة في التعاملات الآسيوية، وظل قريباُ من أعلى مستوى في ‌‏شهرين عند 1.1614 دولار الذي لامسه أمس الإثنين‎.‎

وبلغ الجنيه الإسترليني 1.3548 دولار ليظل قريباً من أعلى ‌‏مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة‎.‎

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع مبيعات التجزئة ‌‏الأمريكية في تموز للمرة الأولى خلال تسعة أشهر، بعد خسائر ‌‏غير متوقعة في الوظائف خلال الشهر الماضي‎.‎

ودفعت سلسلة البيانات الضعيفة المستثمرين إلى تخفيض توقعاتهم ‌‏برفع سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌‏المركزي الأمريكي)‌‌‎.‎