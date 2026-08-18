الدولار يستقر قرب أدنى مستوياته مقابل معظم العملات ‏

سنغافورة-سانا
استقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل معظم العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء، مع تراجع توقعات تشديد السياسة النقدية على المدى القصير، في حين لا تزال المعنويات هشة بسبب التهديد المتزايد بتصعيد الحرب في الشرق الأوسط.
وذكرت رويترز أن اليورو سجل 1.1581 دولار خلال الساعات المبكرة في التعاملات الآسيوية، وظل قريباُ من أعلى مستوى في شهرين عند 1.1614 دولار الذي لامسه أمس الإثنين.
وبلغ الجنيه الإسترليني 1.3548 دولار ليظل قريباً من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية في تموز للمرة الأولى خلال تسعة أشهر، بعد خسائر غير متوقعة في الوظائف خلال الشهر الماضي.
ودفعت سلسلة البيانات الضعيفة المستثمرين إلى تخفيض توقعاتهم برفع سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).