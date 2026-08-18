ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع المخاوف بشأن رفع الفائدة

لندن-سانا‏

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء مع ‌‏تراجع المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، ‌‏فيما يترقب المستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي ‌‏الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثاً عن مؤشرات جديدة ‌‏لمسار السياسة النقدية‎.‎

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ‌‏إلى 4431.09 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت العقود ‌‏الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3 بالمئة إلى ‌‏‌‏4487.70 دولاراً‎.‎

وتوقع غالبية الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز أن يُبقي ‌‏البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الشهر ‌‏المقبل وحتى نهاية العام‎.‎

وباتت الأسواق تتوقع بنسبة تقارب 65 بالمئة أن يبقي المركزي ‌‏الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير بعدما كانت تراهن على ‌‏رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع أيلول، وذلك بعدما ‌‏أظهرت بيانات خسائر غير متوقعة في الوظائف الشهر الماضي ‌‏وتضخماً في أسعار المستهلكين دون التوقعات وضعفاً في مبيعات ‌‏التجزئة‎.‎