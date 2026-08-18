ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع المخاوف بشأن رفع الفائدة

لندن-سانا
ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء مع تراجع المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، فيما يترقب المستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثاً عن مؤشرات جديدة لمسار السياسة النقدية.
وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4431.09 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 4487.70 دولاراً.
وتوقع غالبية الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الشهر المقبل وحتى نهاية العام.
وباتت الأسواق تتوقع بنسبة تقارب 65 بالمئة أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير بعدما كانت تراهن على رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع أيلول، وذلك بعدما أظهرت بيانات خسائر غير متوقعة في الوظائف الشهر الماضي وتضخماً في أسعار المستهلكين دون التوقعات وضعفاً في مبيعات التجزئة.