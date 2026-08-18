أردوغان يبحث هاتفياً مع ترامب قضايا إقليمية وعالمية

أنقرة-سانا
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب قضايا إقليمية وعالمية.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الرئاسة التركية قولها في بيان اليوم الثلاثاء: إن أردوغان أكد خلال الاتصال أهمية الاستفادة القصوى من الدبلوماسية في احتواء التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة معرباً عن أمله في استمرار المفاوضات، ومشيراً إلى أن أنقرة ستواصل دعم جهود السلام.
ولفت أردوغان إلى تزايد الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين في وقت يُراد فيه الانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية السلام في قطاع غزة، مشدداً على أن بلاده ستواصل دعم السلام الدائم في المنطقة والخطوات الرامية إلى إعادة إعمار القطاع.
وفي سياق آخر قال أردوغان: إن تركيا وباكستان والسعودية أظهرت، من خلال توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك، موقفاً قوياً في سبيل تحقيق الاستقرار الإقليمي وضمان الأمن.
وكان ترامب وصف اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها تركيا والسعودية وباكستان، في مدينة مكة في السابع من الشهر الجاري، بأنها خطوة مهمة وتعكس التقارب المتزايد بين دول الشرق الأوسط.