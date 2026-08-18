أردوغان يبحث هاتفياً مع ترامب قضايا إقليمية وعالمية

أنقرة-سانا‏

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع ‌‏نظيره الأمريكي دونالد ترامب، العلاقات الثنائية بين ‏البلدين، إلى ‏جانب قضايا إقليمية وعالمية‎.‎

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الرئاسة التركية قولها في بيان ‏اليوم الثلاثاء: إن ‏أردوغان أكد خلال الاتصال أهمية الاستفادة ‏القصوى من ‏الدبلوماسية في احتواء التوتر القائم بين إيران ‏والولايات المتحدة ‏معرباً عن أمله في استمرار المفاوضات، ‏ومشيراً إلى أن أنقرة ‏ستواصل دعم جهود السلام‎.‎

ولفت أردوغان إلى تزايد الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف ‌‏الفلسطينيين في وقت يُراد فيه الانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية ‌‏السلام في قطاع غزة، مشدداً على أن بلاده ستواصل دعم السلام ‌‏الدائم في المنطقة والخطوات الرامية إلى إعادة إعمار القطاع‎.‎

وفي سياق آخر قال أردوغان: إن تركيا وباكستان والسعودية ‌‏أظهرت، من خلال ‏توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك، موقفاً قوياً ‌‏في سبيل تحقيق ‏الاستقرار الإقليمي وضمان الأمن‎.‎

وكان ترامب وصف اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها تركيا ‌‏والسعودية وباكستان، في مدينة مكة في السابع من الشهر الجاري، ‏بأنها ‏خطوة مهمة وتعكس التقارب المتزايد بين دول الشرق ‏الأوسط.‏