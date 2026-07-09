وزير الخارجية اللبناني: آن الأوان ليتوقف لبنان عن دفع أثمان حروب لم يخترها

نيقوسيا-سانا



أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن لبنان قرر طي صفحة العقود التي تحول خلالها إلى ساحة لتصفية صراعات الآخرين، مشدداً على أنه لا يحق لأي فرد أو تنظيم أو جهة مسلحة احتكار قرار الدولة.



ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن رجي، قوله اليوم الخميس خلال زيارة إلى قبرص: “آن الأوان لأن يتوقف لبنان عن دفع أثمان حروب لم يخترها، وصراعات لم يكن طرفاً فيها”، مشيراً إلى أن القرارات المتعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية اللبنانية ستتخذ في بيروت وحدها.



وشدد وزير الخارجية اللبناني على أنه لا يمكن لأي دولة أن تستعيد كامل عافيتها ما لم يصبح قرار الحرب والسلم حكراً على مؤسساتها، مؤكداً أهمية حصر القرارات السيادية ضمن إطار الدولة ومؤسساتها.



وكان رجي، أكد في الأول من تموز الجاري أن المسار التفاوضي هو السبيل الوحيد والحصري لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، والتوصل إلى اتفاق دائم يكرس الاستقرار، ويصون حقوق لبنان وسيادته ومصالحه الوطنية.



يشار إلى أن لبنان وإسرائيل وقعا في الـ 26 من حزيران الماضي، اتفاقاً إطارياً عقب جولة خامسة من المفاوضات في العاصمة الأمريكية واشنطن.